花蓮疫情持續延燒，且黎明教養院、東區老人之家相繼傳出院內感染事宜，2長照機構共有183人染疫；圖為黎明教養院。（羅亦晽攝）

花蓮疫情持續延燒，今天新增428例確診個案，再次突破新高，且縣內有2間長照機構爆發院內感染，共有183人染疫，對此，衛生局表示，只要是大型人口密集的場所，目前都有感染的情況發生，中央、縣府及醫療院所已於第一時間介入了解，積極協助相關防疫措施，將影響降至最低。

衛生局長朱家祥指出，東區老人之家上月24日出現指標個案後，合作的部立花蓮醫院也在第一時間進去對住民進行普篩，結果均為陰性，但26日還是陸續有人確診，截至昨天為止，已有40名員工、72名住民染疫，症狀較為嚴重的病患也已轉到醫院治療。黎明教養院則是在上月28日出現指標個案後，進而造成院內感染，截至昨天為止，已有14名員工、57名院生染疫。

朱家祥說，2間長照機構發生感染後，各單位都很重視，東區防疫指揮官也在第一時間帶領防疫醫護前往了解感染的狀況及防疫措施，並與縣府、醫院積極協助院方，縣長1日也特地前往2處，贈送防疫物資，盼將影響降至最低。

此外，花蓮今新增確診個案高達428例，再度破新高，且同時增加1例死亡個案，朱家祥表示，該案為一名79歲的男性，CT值15，從未接種疫苗。由於這名老翁曾接受頭部外傷、腸胃道等手術，同時也有不明原因的精神疾病，3月初路倒被救護車送往玉里慈濟醫院，不過期間因發燒抽筋，甚至出現呼吸困難等症狀，狀況不穩，被轉送到花蓮慈濟醫院緊急救治後仍不幸身亡。

朱家祥強調，這名死亡個案沒有接種過疫苗，因此可以顯現疫苗能保護患有多種慢性病的民眾，因此「把疫苗打好打滿，才不會走向死亡之道」。

另，花蓮縣內6歲至11歲兒童將於5日接種莫德納疫苗，教育處代理處長翁書敏說明學生疫苗意願，據目前回收的資料顯示，約有3成許的家長願意讓孩子接種疫苗，屆時除衛生局派員到校集中替學生施打，家長也可以選擇帶孩子到醫療院所接種。