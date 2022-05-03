25年前為幫女兒開刀沖喜，前省府員工王男與老婆1天內白天辦離婚、晚間辦結婚儀式宴客，但遲至8年後才去辦公證結婚、在2015年補登記，而王男隔年就身亡。主管機關認定，王男退休時並無婚姻關係，王妻僅能領遺屬一次金40萬元。王妻為能按月領半俸的遺屬年金，以丈夫的繼承人女兒為被告，向法院提出確認婚姻存在之訴，一審及二審都駁回，仍可上訴。

王妻說，因女兒幼時眼疾要開刀，夫妻為求手術順利聽信民間信仰要沖喜，兩人在1997年8月2日白天辦離婚手續、當晚立即在飯店辦結婚典禮，有1人主婚、2人證婚人，並公開宴請親友。

王妻說，當時因戶政機關認定，他們如果當天離婚、又辦理結婚登記，要罰款3000元，因而未即時辦登記。王男在1998年1月16日自前省政府退休，每月領退休俸3萬多元。夫妻直到2006年3月17日才到法院公證結婚，又因工作忙碌等原因，遲至2015年1月26日才到戶政事務所補登記（登記兩人在2006年3月17日結婚），而王男在2016年4月28日死亡。

主管機關認定，因王男退休時並無婚姻關係，王妻不能按月領半俸的遺屬年金，只能領遺囑一次金40萬元。

王妻主張，依2007年5月4日修正前民法第982條規定，他們夫妻在1997年8月2日舉行結婚公開儀式、有2人以上證人，雙方婚姻關係應該成立，只是在戶籍資料中未登記，向法院請求確認兩人在1997年8月2日至2006年3月17日期間，婚姻關係存在。

台中地院家事法庭認為，王妻以女兒為被告有適格欠缺問題，《家事事件法》規定，提起爭訟當事人，除有特別規定，應以他方為被告，但並未特別規定婚姻關係存在之訴，得以繼承人為被告。所以，訴訟僅以配偶為被告。且王妻提起訴訟目的在領取遺屬年金，提起此訴訟尚不能有效解決紛爭而予以駁回。

王妻不服提起上訴，台中高分院民事法庭審理期間，被告王女一再表明，對父母當時的婚姻關係並沒有爭執。法官認為，王女不僅欠缺適格，也欠缺權利保護的必要，而判決駁回。