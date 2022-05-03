電動車製造商Rivian Automotive Inc周一宣布，該公司擬在喬治亞州建造的電動車組裝廠，將獲得當地政府提供的15億美元獎勵措施與租稅扣抵。

Rivian在伊利諾州已經有一座工廠，在喬治亞州的工廠將成為該電動車新創公司在美國的第二座組裝廠。

Rivian去年底宣布這座新廠將落腳在喬治亞州，投資金額預計為50億美元，在投入營運後估將僱用約7,500名員工。喬治亞州經濟發展部發布聲明表示，該廠員工的平均年薪為56,000美元。

Rivian發言人在聲明中表示，待提出申請並獲得許可後，公司的目標是在2024年底啟用新廠。

根據Rivian與喬治亞州政府達成的協議，Rivian必須在2028年底之前，達成創造7,500個就業機會和投資50億美元的目標，才能獲得全額的獎勵與租稅減免。

喬治亞州經濟發展專員Pat Wilson表示，這座工廠還包括一個電池生產基地，這是歷史性的勝利，將使喬治亞州處於電動車革命的領先地位。

Rivian的主要投資者包括亞馬遜，持有其將近20%股份。

目前Rivian已經在美國推出三款電動車，分別是R1T皮卡、R1S休旅車和提供給亞馬遜的EDV貨車，但受到晶片荒等供應鏈緊缺影響，該公司一直難以提高電動車產量。

由於事業進展與訂單數字令華爾街投資人大失所望，自去年11月中旬風光上市以來，Rivian股價已經下跌逾75%。

周一Rivian股價上漲近5%，收在31.74美元。