連續30年蟬聯台灣3.49噸(含)以上商用車市場銷售冠軍的順益集團，在台灣已經深耕76年，目前成為台灣商用車界第一個可以提供全方位服務的汽車集團，公司秉持對「ESG永續發展」的全心承諾，投入資源及人力並與桃園市政府攜手，將集團的「中壢汽車城」升級為「綠能示範廠區」，周二由桃園市市長鄭文燦及順益集團董事長林純姬共同為順益集團綠能建置示範廠區做一啟動儀式，為台灣汽車業永續發展進程，立下一個重要的里程碑。

低碳帶動汽車業電動化趨勢，而「電」也是一個大課題，順益集團思考該如何善用再生綠能，將中壢汽車城廠區升級為「虛擬電廠」，發表全台車業首間「企業級虛擬電廠」，以再生能源維持廠區電能、未來還將會與電動車的管理相結合、並支持中央電網等具體作為，這都將成為順益集團綠能廠區未來的目標。

在活動中，順益集團林純姬董事長也特別感謝桃園市鄭市長對綠能專案的推動與支持，並在桃園市政府綠能專案推動辦公室及台灣電力公司、聯齊科技(NextDrive)的協助下才能完成順益集團中壢汽車城綠能示範廠區的建置，以及成為台灣汽車產業第一座企業級虛擬電廠的榮耀。

順益集團中壢汽車城「綠能示範廠區」具備「自發自用」、「電力調度」、「能源監控」三大應用之虛擬電廠模型，並設置「太陽能發電裝置」、「儲能蓄電池設備」，並採用聯齊科技實際應用於日本之「能源管理系統」，針對電力生產、儲存和分配做最佳化運用。

順益集團林純姬董事長在活動致詞時特別感謝所有頭家車主的相陪，並表示或許商用車這類型車輛並非是大眾目光會停留的焦點，但你我一定對於這些身披各式戰甲的商用車並不陌生，默默推動台灣經濟發展的台灣之光，尤其是在這兩年因疫情影響，台灣的每個人更能親身感受到商用車運輸的重要性。

順益集團並於同日舉辦「2022年裕益汽車商用車巡迴展」，將來自德國戴姆勒集團環保省油、耐用高效率，引領世界車輛安全標準的高科技商用車導入台灣，現場並展示FUSO CANTER小型(5噸)/中型(6.5/7.9/8.55噸)貨車、FUSO FIGHTER大型貨車(10.4～16.3噸)、FUSO SUPER GREAT重型商用車(21.5～43噸)、Mercedes-Benz ACTROS重型商用車(26～43噸)、戴姆勒賓士OC 500大客車(18.5噸)等全新六期環保法規之車種，順益集團也特地從日本FUSO總部運來FUSO發表的第一台純電動卡車eCanter(7.5噸)，源自FUSO的先進科技，擁有零噪音、零污染等特色。

順益集團企業級虛擬電廠，透過日本能源物聯網企業NextDrive聯齊科技CEMS場域型能源管理，整合企業各場域用電、發電、儲電資訊，並設計自動化調控機制參與台電輔助服務市場，最大化利用能源剩餘資產。兼顧企業能源需求與ESG轉型趨勢的同時，更可最大化能源使用效率。

本次導入場域分別為順益桃園中壢、新竹、台中、台南四廠，其中桃園中壢建置610.98 kWp太陽能、216 kWh儲能設備。依照企業能源需求，自動化削峰填谷機制，最大化提升綠能使用率，減少企業使用能源時所產生的碳排放。並以「自發自用」與「餘電轉供」模式，讓超額供給的綠電，也可以轉供至新竹、台中、台南等主要廠區，極大化其綠電使用率。

藉由跨場域的能源管理系統匯流各式電力數據，以AI預測未來每日電力供需，透過「虛擬電廠」機制，參與電力市場輔助服務，共同為台灣能源轉型貢獻心力。經計算其IRR內部回報率高達16%，已優於一般全額躉售模式的獲利。