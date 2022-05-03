壹起飛建設董事長陳冠霖（右）、壹起飛建設執行長蔡宗叡（左）今參加動土。（柯宗緯翻攝）

看準高雄岡山重大建設齊發，南部半導體產業「S」廊帶、軌道經濟、商場進駐等多重話題發酵，壹起飛建設進軍岡山，推出「聚賢匯」新加坡式建案，規劃22～35坪、樓高5層，2～3房產品，總共60戶，預定2023年底完工，預計最快下月進場，每坪開價25萬起。

壹起飛建設今（3）日舉辦岡山鹽埔段共529坪基地動土典禮。壹起飛建設董事長陳冠霖指出，看好南台灣半導體產業「S」科技廊帶發展，岡山的公共建設和民間投資正在起飛，而該案基地所處的岡山白米社區鄰近「捷運岡山站」、87期重劃區、岡山樂購站前廣場、秀泰影城及高醫岡山分院，生活機能相當完善。

陳冠霖指出，壹起飛建設首發在茄萣推出海景第一排別墅「壹萣發」後，第二個建案「聚賢匯」，就選定岡山白米社區，看準該區段優勢，距離國道1號僅10分，與岡山市區、捷運岡山站約5分車程。

該案延請張甡壽建築師規劃設計，以新加坡式華廈輕豪宅建築風格，鎖定首購族及換屋族群。1樓作為平面停車位，2至5樓住宅，規劃22坪到35坪的2房和3房產品，1、2期同時動工，共計60戶，預定2023年底完工。

壹起飛建設執行長蔡宗叡在大學時期就踏入建築界，一路從基層的工地監工開始做起，工務待了4年之後轉業務銷售、採購、土地開發和市場調查，憑藉完整且系統的建築實務經驗，以精準獨到的選地哲學與創新思維，去年在茄萣首次推案「壹萣發」佳評如潮。

今年更進軍岡山，看好區域機能、開發建設利多、發展趨勢，持續推出經典好宅，未來也將陸續在橋頭、屏東等地區進場推案。壹起飛建設也積極投身公益，除了贊助高市府消防局茄萣分隊消防警備車及沙崙國小學雜費，更資助左營國中羽球隊，希望能培養出下一個戴資穎，成為台灣之光。