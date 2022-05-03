蔡英文總統（左二）3日出席國際護師節慶祝活動，總統頒發「台灣護理典範獎」給盧美秀教授（右二），以行動表達對護理師的支持與鼓勵。（陳怡誠攝）

國內疫情延燒，讓護理人員工作量大增，蔡英文總統今天肯定護理師不畏疫情，堅守崗位。她重申，我們的防疫政策目標是「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」，要達到這個目標，需要國人團結防疫，也需要所有護理師的協助。「在這裡，我還是要繼續拜託大家了」。

蔡英文總統今天下午出席「111年國際護師節聯合慶祝大會」，抵達後，首先觀賞「感謝全球護理師」影片，並與現場貴賓一同進行傳光儀式。

蔡英文致詞時表示，全國護理人員都是維繫醫療運作、守護國人健康的重要夥伴。下周四就是512國際護師節，「藉今天的慶祝大會，我要向全體護理人員表達最深的感謝，也預祝大家護師節快樂」。

今天大會中頒發「護理典範獎」，表揚「傑出護理人員」和「資深護理人員」。她恭喜所有得獎人，也感謝大家對護理專業的堅持以及對臨床實務的追求精進，讓民眾擁有高品質的醫療與健康照護，也讓臺灣的醫療專業在國際上備受肯定。

蔡英文指出，過去兩年多來，在臺灣的防疫工作上，護理師除了在醫事機構、檢疫所提供醫療照護，也在機場、港埠、任何有需要的地方，進行檢疫工作，堅守疫情的防線。衛福部的「疫情關懷中心」也有許多護理師投入，一起關懷居家檢疫者，提供他們心理支持。護理師不畏疫情，堅守崗位的精神，讓全體國人都非常感動，也非常敬佩。

為了感謝護理人員，也為了給大家更大的支持，她說，這幾年來，政府推動「護病比」入法，建置「護理職場爭議通報平台」，希望讓護理人員的工作權益能更加受到保障。今年，行政院也核定調漲公立醫療機構護理夜班費，希望能夠引領私立醫療機構跟進，一起提供護理人員更好的待遇。

蔡英文表示，我們也請護理人員擔任決策及領導者，像是在衛福部、考試院及公立醫院等，都可以看到護理人員擔任領導幹部的身影。

她感謝台灣護理學會、護理師護士公會全聯會及各地護理團體，時常提供政府寶貴建議。並強調，我們最重要的目的，就是要在政策推動上，能夠更貼近護理師夥伴的需要，給大家更多的支持，「因為護理師是守護人民健康的英雄」。

蔡英文表示，為了因應疫情的變化，我們的防疫政策目標是「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」，而要達到這個目標，除了需要國人團結防疫，也需要所有護理師的協助。「在這裡，我還是要繼續拜託大家了」。她也再度感謝全體護理人員的專業付出，共同守護國人的健康。