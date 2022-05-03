蔡壁如率領縣議員羅東鎮選區參選人謝志得、縣議員宜蘭市選區參選人尤文瀚、、羅東鎮民代表參選人許弘興，在民眾黨宜蘭縣黨部簽署五大承諾。（吳佩蓉攝）

民眾黨宜蘭縣黨部今（3日）由立法委員蔡壁如率領4位縣議員、代表參選人，簽署5大承諾，強調民眾黨是一個清新、公開透明的政黨；參選人將在10日以背氣球方式行走各鄉鎮，傾聽民意；蔡壁如表示，預計6月提出宜蘭縣長、市長候選人名單，條件要年輕、熟悉宜蘭及有治理的願景。

3日蔡壁如率領縣議員羅東鎮選區參選人謝志得、縣議員宜蘭市選區參選人尤文瀚、、羅東鎮民代表參選人許弘興，在民眾黨宜蘭縣黨部簽署五大承諾，分別為不賄選、不收回扣、不收紅包、支持透明議會、公開兼職狀況，最後由蔡壁如、黨團主任陳琬惠簽名，共同見證。

蔡壁如表示，第一次來地方黨部參與誓師大會，「公開透明、全民參與」是台灣民眾黨一向的主張；年輕是主軸，深耕基層、服務民眾，青年人最大特色是沒有包袱，希望台灣民眾黨帶入新興氣象，將民主選舉帶向清新、不貪腐的方向。

因藍、綠營在宜蘭縣的縣長、市長參選人名單已確定，宜蘭縣長由力拼連任的國民黨籍林姿妙，對上民進黨籍宜蘭市長江聰淵；宜蘭市長則是國民黨籍宜蘭市民代表陳美玲對上民進黨籍前縣議員賴瑞鼎。

蔡壁如指出，預計6月提出宜蘭縣長、市長參選人名單，必要時會用徵召方式辦理，而人選部分，年輕是條件之一，再來是對地方熟悉的人，對宜蘭縣有治理的願景，能為老百姓解決問題，目前最重要是防疫及民生經濟。

謝志得表示，會夥同參選人用背氣球方式行腳宜蘭、傾聽民意，5月10日首發從頭城、礁溪、宜蘭、羅東，沿著台9線行走，等下一階段其他鄉鎮候選人加入，壯大團隊後每個星期都會排行程下鄉親近民眾、為民服務。