台中市3日新增確診人數破千人，其中指標個案教育文化委員會、交通地政委員會兩場餐敘據悉不只一名里長參與並確診，另增教育局有一名科長確診，他雖沒有參加餐會，懷疑是該餐會衍生傳染，累計該傳播鏈已有2名副市長、3名議員、6名局長等21人確診。

台中市議會開議期間，4月下旬舉行的教育文化委員會、交通地政委員會餐敘染疫風暴持續擴大，3日確診人數增加，但對此衛生局長曾梓展以及民政局長吳世瑋都表示，沒有新增官員確診，但坦言有里長確診，但涉及個案隱私不會再公布。

據悉4月26日議會教育文化委員會餐敘共24人，全員篩檢，12人快篩陰性，12人PCR陽性確診，其中包括市議員江肇國、王立任、李中，官員則有令狐榮達、文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、新聞局長鄭照新、運動局長李昱叡與局處相關人員計12人確診；5月3日再傳出教育局一名科長因被匡列為楊振昇接觸者居隔，快篩陰轉陽，PCR確診。

而4月28日市議會與市府舉行交通地政委員會餐敘，原本傳出共34人參加，後來證實當日有13名里長、1名區長及3名議員助理參加，目前包括副市黃國榮、觀光旅遊局長韓育琪、地政局長吳存金、地政局副局長朱上岸，以及議會1名人員確診，3日確定再新增3名里長確診。總計兩場餐會累計已至少21人確診。

台中市長盧秀燕表示，對於確診局室首長，基本上都希望他們好好休息，但有首長責任心重，採取自願性在家透過視訊辦公，也有些是因為需要即時簽公文抱病從公，但她不鼓勵，希望確診首長好好休息，留得青山在，不怕沒柴燒。