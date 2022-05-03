美國總統拜登將在今年稍晚邀請太平洋國家領導人訪問白宮，努力增加與南太平洋地區關係，並派遣更多外交官與南太平洋國家政府直接接觸，同時指定人員與太平洋島國論壇合作。這一連串的動作顯示，隨著中國與索羅門群島這個南太平洋小國建立安全合作協議，美國才開始正視南太平洋國家在其全球戰略上的重要性。

《路透》報導說，美國國安會印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）在紐西蘭的美國商業峰會上發表視頻講話時做上述表示，他說，「美國要在太平洋有影響力，就必須做更多，必須在對美國與太平洋島國都重視的領域做更多事情。」為此，美國計劃向一些僅有最低美國外交存在的太平洋島國派任大使。

《美國之音》指出，中國在幾個星期前與索羅門群島簽署秘密安全協議，讓美國和盟友擔心北京能夠向太平洋投放軍事力量。儘管安全協議的內容還未公佈，協議草案允許中國軍艦停靠索羅門群島，如果雙方同意，北京就能派軍隊幫助維持社會秩序。

報導說，拜登政府近幾個月積極與南太平洋政府密切接觸，試圖對抗中國在當地不斷增加的影響力。國務卿布林肯去年底也廣泛表達了政府擴充地區延伸的計劃，並稱這是促進「自由開放的印太地區」。索羅門群島與中國的協議則加速了美國與當地重新連接的努力，包括外交和立法行動，多個加強美國太平洋存在的法案目前在國會等待審議。

戰略與國際研究中心亞洲計劃和太平洋夥伴倡議兼職研究員奧布萊恩（Patricia O'Brien）說，「這是現狀的徹底回轉」。她對《美國之音》說，「過去20年來，美國一直在太平洋十分缺席。這讓中國進入太平洋，他們樂於這樣做。」「中國索羅門群島協議引起警覺，讓人覺得不能再等了，情況已經非常急迫。」

喬治敦大學外交服務學院澳大利亞、新西蘭和太平洋研究中心主任蒂德韋爾（Alan Tidwell）說，「戰略競爭這些天來是美國許多外交政策的驅動力，這是不個秘密。」他認為，邀請南太平洋領導人訪問白宮是拜登政府努力增加與當地外交關係的重要步驟。

南太平洋國家元首最後一次訪問白宮是2019年，當時有密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帕勞的領導人訪問了美國。

報導指出，坎貝爾在星期一的講話中還提到太平洋島國論壇的地位。該論壇由澳大利亞等18個國家組成。2021 年2月爆發論壇領導權糾紛後，5個成員國宣佈退出，上月還宣佈他們已無限期停止參與論壇。坎貝爾還說，美國對太平洋島國論壇的未來感到樂觀，會增加與其合作的美國外交官的數量。