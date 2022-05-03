英國名將A.莫瑞暌違將近兩年，再度回到紅土賽場比賽，3日於馬德里大師賽男單64強賽以6比3、6比4擊退奧地利好手提姆，從2021年5月起，提姆苦吞跨季8連敗。

莫瑞上一次在紅土賽奪勝是2017年，因此擊敗提姆後他和團隊的心情也相當激動，莫瑞說：「在我錯過紅土賽事期間，其實付出很多很多努力心血，我希望可以上場、打出精彩的表現。我也曾懷疑自己能否再找回狀態，但現在感覺有開始打出較好內容的樣子。」

莫瑞是因為收到馬德里大師賽官方給他一張外卡，決定挑戰一下紅土賽事，這是他從2020法網之後首場紅土賽，他透露，賽前大約花了4周準備這場紅土大師賽，「現在每場比賽對我都很重要，在紅土比賽，你必須打得更有耐性，得比在其他類型場地多思考一點，這一勝對我是很正面的鼓勵。」此役兩盤莫瑞都有破發過，也僅發生13次非受迫性失誤。

提姆是2020美國網球公開賽男單冠軍，可惜去年面臨手腕傷勢，從2021年5月止步羅馬大師賽16強後，近一年來參與了7場賽事都是一戰出局，其中去年6月馬約卡公開賽打到一半傷退，還在等待走出連敗低潮的那天。