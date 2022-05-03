「烏日的改變看得見」，台中市烏日區公所行銷烏日建設，影片展現台中新蛋黃區的氣勢。（摘自攝烏日區公所臉書／盧金足台中傳真）

台中市霧峰區公所以高空攝影方式，展現霧峰建設與人文風情。（摘自攝霧峰區公所臉書／盧金足台中傳真）

台中市大里區康橋水域整治成後，做為水域活動或輕艇選手訓練、比賽場地，也是台中新觀光景點。（盧金足攝）

網路風行無遠弗屆，台中市霧峰區公所、大里區公所與烏日區公所，為行銷地方建設與風景特色，紛以拍攝影片行銷，霧峰區公所出動高空攝影，品質、手法有如微電影，烏日與大里公所還有市民現身說法，對區里改變很有感，不只在臉書創造高點閱率與分享次數，外地的遊子說，以前覺得家鄉像「庄腳」，從影片發現變成摩登的進步城市。

傳統「為善不欲人知」觀念，宣傳建設政績方式大顛覆，網路平台訊息緊抓民眾眼球，加上近年選舉與行銷投入網路「空戰」，台中市各區公所也跟上網路管道，爭相拍攝影片，從各網路、群組等平台發揮「影」響力。

大里區公所區長鄭正忠表示，大里區人口數繼北屯區、西屯區，在全市排名第三，有就業機會與生活機能，交通方便吸引民眾移居大里，大里由康橋、大里溪與草湖溪匯流的重鎮，幅圓廣大，居民因居住區域、方位不同，無法全面知悉建設所在，藉由影片整體呈現，讓民眾從輕快音樂與有故事的影片，進一步了解大里的成長與進步。

人文薈萃的霧峰區，古蹟與產業，還加上創新農業，成為各區亮點，霧峰區公所區長陳宗祈說，霧峰古蹟、文化、工商業多，區內範圍大，如果單用圖片無法全部呈現，運用高空攝影，從俯瞰視角再一次認識霧峰好所在，有如一部微電影，目前剛Po上網瀏覽人數就破萬，而且按戰與分享人次更多。

烏日區公所區長林崇懿指出，烏日是中部唯一鐵路、高鐵與捷運三鐵共構的行政區，很多年輕人來烏日成家立業，用雙腳移居肯定，烏日還動工新榮和段社會住宅，一支影片讓地方建設快速讓民眾有感，快速掌握有那些公共設施可以去使用，發揮公共建設的最大效益，改變看得見。