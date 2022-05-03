捷迅(2643)公布第一季營收12.82億元，年增20.23％，稅後淨利0.88億元，年增83.50％，連續16季獲利成長，每股盈餘為2.94元。第一季各項服務項目營業及占比，分別為空運服務營收年增16.87％、占比63.12％；海運服務營收年增33.81％，占比27.66％；其他服務營收年增8.54％，占比9.22％。

公司指出，目前市場海空運價處於高基期，捷迅依循長期計畫及設定的目標邁進。第二季將簽訂新的跨國際合作案，目前已進入商討合約內容的擬定階段，該合作案除使捷迅邁向全方位物流的定位更加完整，成長幅度也將大於通膨所帶來的負面影響，面對2022年下半年的挑戰，經營團隊對於下半年的成長動能有絕對的信心。

在海外拓展方面，捷迅長期提供國際觀且全方位物流服務，獲得國際科技大廠的客戶青睞，規畫在印度的清奈、德里兩個城市設立分公司與辦事處，目前申請程序持續推進中，預估年底前取得正式營業執照，未來也將持續觀察國際脈動，拓展全球服務據點。

疫情使得海運價相較於疫情前高出將近8到10倍，而空運價則高出約2至3倍，捷迅提供的空運服務項目佔比約為集團營收6～7成，將持續提升海運服務基礎，提供各項物流方案，為客戶解決艙位及供應鏈問題。