物價飛漲已在全球各行各業發酵，並出現負面現象。以印度來說，許多送小孩去私立學校的家長，因為收入減少學費增加，很多已傳出讀不起，紛紛爆出不得不退學的消息。

印度有位財務顧問無奈指出，從新冠病毒爆發以來，自己收入少了兩成。但是，家庭開銷大增兩成五，私立學校學費也增收1成，無奈只能把小孩轉去讀公立學校。

從2020年以來，數以百萬的印度父母陸續將小孩從私校轉到公校，或者從精英學校轉到學費更便宜的一般學校。根據統計，2021年有400萬印度學生從私人學校轉到公立的，占所有在讀書的學生4%以上。

這波通貨膨漲，改變印度過去20年以來的教育觀念。過去因為家境逐漸改善，有愈來愈多印度家庭選擇私校教育，希望能夠望子成龍或望女成鳳。但現在，一切迫於經濟壓力整個變調。

尤其對印度中產階級來說，想要小孩能夠通曉英語幾乎是共同願望。印度的私立學校，收費項目五花八門，每月從幾塊美元到幾百塊美元都有。有印度家長表示，除了學費大漲外，連交通工具費用都增加至少15%。

目前，印度經汽化與壓縮的液化天然氣費用，幾乎大漲1倍以上，因此校車費用有的也跟著增加35%。印度3月消費者通膨大增6.95%，創17個月新高，也突破當地央行防線。

印度德里家長協會表示，許多私校在2022年已將學雜費用提高至少15%。之前兩年原本也想漲，但因為新冠疫情嚴峻而沒漲。因此，已經發動抗議行動不滿學費漲這麼多。

在印度大城市加爾各答，近70%的私校在4月把學費調高20%，一些不滿的家長，要求印度政府向這些學校施壓，希望不要漲學費減輕自己的生計負擔。不過，印度私校也有話說，若不增收學費恐影響教學品質。

調研單位Centre Square Foundation在2021年調查，印度45萬私立學校中有70%每月增收學費為1,000印度盧比，約13美元。不過，是因為在新冠疫情期間，損失20%到50％經濟收入所致。

印度私校入學率從1993年的9%左右，大增至目前超過35%。其中，有近半數的家庭，是將兩成的家庭收入用在小孩教育上。根據統計，印度私立學校共有約9000萬印度學童。

惠譽國際信評印度分公司表示，教育成本增加是全球原油以及其它大宗物資上漲的第2波受害者。因為，家計收入減少其它花費也是要跟著降低。