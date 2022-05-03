每年四到六月，是饕客品嘗鮪魚的季節。不必遠赴屏東東港，在台南大員皇冠假日酒店也能嘗得到，即日起至6月30日，由煉‧瓦日本特色餐廳熊馬基主廚特製的「鮪魚套餐」，從餐前酒、前菜、刺身、燴煮、酥炸、燒烤、主食、湯品，再到甜點等，一個套餐內就可以嘗到整條鮪魚的不同部位，還有隱藏版的鮪魚單點菜色，限量供應。彩豐樓也同步推出「紅燒白玉鮪魚」，粵式風味滋味，抓住當季盛產的新鮮美味，滿足每個老饕的味蕾。

鮪魚屬於洄游性魚類，每到4-6月期間，黑鮪魚就會游到臺灣巴士海峽產卵，正是黑鮪魚最肥美的季節。台南大員皇冠假日酒店推出季節限定美食，「鮪隨而來．嚐鮮趣」主題料理，新鮮鮪魚產地直送，由煉‧瓦日本特色餐廳熊馬基主廚發揮職人手藝研發「鮪魚套餐」每套2,380元，在一個套餐內即可品嘗到鮪魚從頭到尾不同部位的料理精華。

「鮪隨而來．嚐鮮趣」套餐前菜是「鮪魚山藥泥」，生鮪魚切丁、淋上山藥泥，滑潤口感好開胃。「黑鮪魚旬彩刺身」選用老饕最愛的黑鮪魚前腹肉，油脂分布細密均勻，入口即化，搭配黑鮪魚赤身，油脂少卻是營養價值高，兩者風味迥異，鮮味盡現。「鮪魚龍田揚」以油脂較少的鮪魚背肉，咀嚼口感極佳，以薑、醬油等醃製，裹上太白粉炸得酥香，讓人一口接一口。「黑鮪魚壽司三重奏」分別運用油脂高至低的三種不同部位，分別是腦天、大腹與赤身製作而成，其中腦天指的是魚頭頂部分的肉，是黑鮪魚全身上下脂肪最多的部位，因為口感軟綿、稀有，價格不斐，透過炙燒的方式呈現壽司的最佳口感。套餐吃到最後還有主食、湯品與甜點，絕美的鮪魚饗宴，盡享季節的獻禮。

鮪魚的鮮味不僅於此，熊馬基主廚大展30多年懷石料理的廚藝，推出多道別具風味的鮪魚單品特色料理。「照燒臉頰肉」每份1,200元，是鮪魚眼睛底下的部位，口感獨特宛如牛排，以照燒烤肉醬調味，先烤後烹煮，外皮微酥帶有炙烤香氣、濃郁醬香縈繞。「鹽燒鮪魚下巴」每份800元，充滿豐富的魚油及鮮嫩的肉質，簡單燒烤，撒上薄鹽鮮美味滿點。

「特製鐵火丼」每份680元使用入口即化的鮪魚三角腹肉切片，以及刺身剁碎，加上鮮貝與海膽的組合，每一口都是海洋的鮮甜滋味。「焚煮鮪魚尾肉」每份580元，以運動量最大的鮪魚尾巴，含有豐富的膠原蛋白，透過以醬油、味醂、清酒與蔬菜等日式紅燒烹調方式，文火慢煮徹底釋放膠質，完成這鹹甜平衡的獨特口感。「海膽三色細卷」每份520元，滿滿的海膽放入細卷內，再以鮪魚刺身、軟絲、水針魚包捲成為海膽三色細卷，吃上一口，海膽在口中爆漿，濃郁海味爆擊味蕾。「腹皮油味噌湯」每份180元，取用鮪魚多處豐厚的皮下組織，加上靠近肋骨的魚腹肉，以3種味噌調配出的完美比例，讓味噌湯不只有豐富的層次，也有鮪魚滿滿的膠質與營養。以上單點菜品數量有限，請一天前預約，需另加10%服務費。

搭上鮪魚季熱潮，彩豐樓同步推出「紅燒白玉鮪魚」每份390元，袁東海主廚跳脫鮪魚日式料理的既定作法，創意巧思來自於麻婆豆腐。將新鮮鮪魚切丁、過油以增加表面的香氣，再加入骰子狀豆腐、豬絞肉，與烏魚子醬一起慢火悶燒入味，整道菜有多種層次的口感，鹹香好下飯。即日起至6月30日限定供應，以上價格須另加10%服務費。為維持用餐品質請事先訂位。