五月是春暖花開的季節，大地充滿生意盎然的蓬勃生命力，也是頌讚母愛的時刻。有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓 (Harry Winston）在五月主打花朵風系列珠寶，De Beers也端出Enchanted Lotus蓮花系列珠寶，以高風亮節的蓮花頌讚母愛。
海瑞溫斯頓經典Winston Cluster系列經常以花朵為靈感打造珠寶作品，包括Sunflower、Forget-Me-Not等花朵風珠寶，浪漫唯美，在寶石的加持之下更添奢華，其中Sunflower以向日葵花朵風珠寶，充滿了陽光般的生命力，Forget-Me-Not珠寶則傳遞「勿忘我」的濃烈情感，透過寶石展現花朵綻放時的動人魅力讓人愛不釋手。
De Beers以象徵純淨與永恒的蓮花為靈感打造的Enchanted Lotus 系列珠寶，以懸浮式的密鑲鑽石勾勒出蓮花的意象，再與珍珠母貝、紅玉髓、綠松石等材料結合，充滿現代風格，又兼具溫婉的女性魅力與時尚優雅的氣息。
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