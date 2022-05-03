五月是春暖花開的季節，大地充滿生意盎然的蓬勃生命力，也是頌讚母愛的時刻。有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓 (Harry Winston）在五月主打花朵風系列珠寶，De Beers也端出Enchanted Lotus蓮花系列珠寶，以高風亮節的蓮花頌讚母愛。

海瑞溫斯頓Forget-Me-Not系列紅寶石鑽石戒指，以花朵風的浪漫唯美頌讚母愛。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓經典Winston Cluster系列經常以花朵為靈感打造珠寶作品，包括Sunflower、Forget-Me-Not等花朵風珠寶，浪漫唯美，在寶石的加持之下更添奢華，其中Sunflower以向日葵花朵風珠寶，充滿了陽光般的生命力，Forget-Me-Not珠寶則傳遞「勿忘我」的濃烈情感，透過寶石展現花朵綻放時的動人魅力讓人愛不釋手。

De Beers推薦母親節珠寶，以寶石歌頌母親的偉大。(De Beers提供）

De Beers以象徵純淨與永恒的蓮花為靈感打造的Enchanted Lotus 系列珠寶，以懸浮式的密鑲鑽石勾勒出蓮花的意象，再與珍珠母貝、紅玉髓、綠松石等材料結合，充滿現代風格，又兼具溫婉的女性魅力與時尚優雅的氣息。

De Beers Enchanted Lotus玫瑰金珍珠貝母鑽石戒指，24萬8000元。（De Beers提供）