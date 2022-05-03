金寶公司爭議不斷，之前有董事長虛設職位讓兒子領員工庫藏股、人頭領員工權證、違法賣群創股票案外，今（3）日根據週刊王報導金寶高層高層還做出「要求金寶每年每股發配息至少每股0.3元」之保證。根據知情人士指出，金寶董事長許勝雄向仁寶做出的配息保證，就是已掌握金寶新增訂單的未公開重大利多資訊，且金寶高層皆在仁寶、鵬寶兼任職務，是否踩到內線交易紅線、違反利益迴避原則，金管會和檢調機關應介入調查釐清。

據媒體報導指出，2019年中美貿易大戰後，知名手機大廠看上金寶集團在泰國的布局和工廠，多次透過仁寶高層聯繫轉單事宜，不料身兼金寶和仁寶高層的許勝雄等人竟隱瞞這個大利多消息，於去年5月14日從金寶釋出4.6萬張庫藏股票，由仁寶旗下的鵬寶公司承接，導致金寶虧損1.6億餘元。

據知情人士指出，企業經營本來就有風險，無法保證可以固定配息，而且公司每年配息金額多少錢，都須經董事會和股東會通過，許勝雄等人未經董事會和股東會同意，就在仁寶內部核示公文指示，要求金寶每年將固定配息每股0.3元，依平均持有成本約12.95元來計，年平均殖利率約為2.3%，長期持有為有利，但上述做法明顯逾越董事長職權，也不符合商業交易常規。

報導指出仁寶2021年5月間低價購賣金寶庫藏股後，造成金寶損失1.65億元，後續金寶董事長許勝雄亦於同年8月股東會時公開此重大利多，二大新客戶，開三座新廠迎接，下半年就要進試量產等資訊，此外仁寶還可享受金寶從去年下半年起知名手機大廠公司等客戶大訂單帶來的業績成長獲利，以及股價上漲的可能性，同時買股2個月即可參與每股配息0.3元、共1300萬元股息，顯示身兼金、仁寶公司董事長的許勝雄，及身兼金寶總經理和仁寶子公司鵬寶公司派駐金寶董事會法人代表陳威昌，違背善良管理人的職務上付託。

據了解，有些小股東不堪股東權益屢遭受損，已向主管機關檢舉。許勝雄、陳威昌等人相關行為是否已踩到《證券交易法》紅線，希望金管會和檢調等機關能盡快介入調查。