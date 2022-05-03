食藥署今公告兩款藥物回收，除降血壓藥恩久平膜衣錠之外，還有一款香港腳用藥安皮露（ONPYLU），因含量測定結果超標，總共8批、5萬9000瓶藥物需於6月15日前完成回收，只不過這8批產品大多已生產許久，恐怕早已流入市面難以回收。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，安皮露適用於治療香港腳、白癬、紅癬、頑癬、乾癬、牛皮癬、鱗癬、寄生性皮膚病，為一款指示用藥，這次違規主要是因產品主成分中的碘化鉀超出允許值90％～110％，去年10月份亦有2批產品違規，已請廠商針對製程進行優化，將加強該廠的追蹤頻率。

傅淑卿說，安皮露違規的8批產品製造時間介於108至109年間，其有效期限為3年，因此最早過期的批號將於今年6月份到期，最晚明年10月將屆效，因此恐怕早已流入市面被民眾購買，雖然回收不易，仍會要求廠商盡力完成回收，6月15日前需繳交回收成果報告與預防矯正計畫。

本次違規的8批產品批號分別為CM1903、CM1904、CM2001、CM2002、CM2003、CM2004、CM2005、CM2007，傅淑卿表示，若將來廠商持續被發現違規，將提高抽驗頻率至每3個月一次，如仍無法完成改善，最重可依藥事法勒令停產，待確認品質穩定後才准生產。