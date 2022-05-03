華視再度誤植被網友抓包。（摘自爆料公社）

華視新聞台在今（3日）12點40分報導蔡英文總統出席主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」新聞時，將蔡英文總統誤植為「蔡EE」，對此，華視在下午發出道歉聲明，向全國觀眾致上最深歉意，也向總統蔡英文女士誠摯道歉。

本報致電給在上月29日上任的董事長鄭自隆，他表示詳細過程要請問新聞部，基本上都是人為的疏忽，希望同仁能上緊發條，他透露稍早也向同仁們鞠躬致謝，他替員工們緩頰說道：「剛才我有請新聞部向同仁打氣，我感覺他們這兩個禮拜都在壓力過大中撐著，人在有壓力的狀態下就容易出錯，所以請他們特別特別注意。」

僅上任5天，華視就出包3次，鄭自隆的心情是否有受到影響？他笑說：「沒事啦，人在做事很難一帆風順，一帆風順的事情也很難輪到我」，他更以自己經歷表示不管是唸書研究學位還是從事教授職位時，已經習慣火裡來刀裡去，不擔心會因此影響心情和改革。

華視新聞台在短短兩周內出包6次，包括20日7點跑馬燈出現「共軍飛彈襲台」、9點34分又出現「大屯火山爆發」等不實訊息，24日報導「總統滿意度」時，將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」，29日播報美國職棒新聞，又將美聯中區的球隊隊徽搞錯，30日，華視新聞側邊的跑馬燈打著錯誤訊息「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」，將新增1萬多例的上海疫情多加上1000多萬例。今日在播報劉任遠接任空軍司令新聞時，將蔡英文總統誤植為「蔡EE」親自授階。