黑橋牌湖州粽，禮盒共6顆650元。（黑橋牌提供）

肉品品牌黑橋牌的老闆娘為了感謝顧客及員工，包的第一顆府城廟口粽開啟了粽業歷史，今年銷售預估超過50萬顆，強打從清洗粽葉直到最後包粽的過程，皆由職人手工；另20日於全家超商上架與南部知名燒肉店「碳佐麻里」合作的「火烤椒香珍珠腸」，究竟兩業者合作會擦出什麼好滋味，令饕客期待。

府城廟口粽是黑橋牌第一個登場「粽藝」之作，當年原是老闆娘為回饋員工和老顧客所作，沒想到口耳相傳，禁不住要求，品牌便開賣粽子，嚴選含水量較低的台灣長糯米，長時間燉煮的新鮮豬腿肉吸收滷汁精華，並運用屏東紅仁鹹蛋黃，飽滿的北港花生、香菇、蝦米，製作上堅持以手工製粽，每片粽葉需高溫泡煮軟化，並由職人們逐一擦拭去雜質，香菇也由職人去除較堅韌的蒂頭，以求口感軟嫩，遵循一繩二綜古法綁粽，對每個環節嚴加要求。

在台灣除了南、北粽之外，還有一種粽也受到民眾的歡迎，它就是讓金庸喜愛且念念不忘的「湖州粽」，今年黑橋牌要讓消費者感受湖州粽單純的「美味」，選擇黃金肥瘦比梅花肉取代三層肉加上上等豬肋骨所製成的豬板油、鹹蛋黃，整顆粽只簡單以肉、蛋黃及湖州粽重點食材圓糯米包製而成，當粽子烹調過後，豬板油融化和軟黏口感的糯米交融，滋味令人大讚。府城廟口粽禮盒8入730元，湖州粽禮盒6入650元，火烤椒香珍珠腸5顆49元。