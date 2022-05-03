華視新聞台再出包，今天在午間新聞標題，把蔡英文總統的名字打成「蔡EE」，這已經是13天來第6次出現內容錯誤，對於華視一直出錯，文化部表示，預計於明（4）日赴華視實體查訪，了解製播流程到底是哪個環節出了差錯。

文化部表示，已於上週主動聯繫NCC組成專業小組，協助華視檢測整體製播流程及管理機制。專業小組已於4月29日聽取華視初步說明，預計在4日赴華視實體查訪，瞭解跑馬、圖卡等作業流程、上檔前複審機制、資安等相關問題癥結，以協助盡速改善問題，避免類似事件一再發生。