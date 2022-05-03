華視再出包蔡英文變蔡EE 文化部明親到華視查訪 16:452022/05/03 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華視新聞台近期失誤連連。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華視新聞台再出包，今天在午間新聞標題，把蔡英文總統的名字打成「蔡EE」，這已經是13天來第6次出現內容錯誤，對於華視一直出錯，文化部表示，預計於明（4）日赴華視實體查訪，了解製播流程到底是哪個環節出了差錯。 文化部表示，已於上週主動聯繫NCC組成專業小組，協助華視檢測整體製播流程及管理機制。專業小組已於4月29日聽取華視初步說明，預計在4日赴華視實體查訪，瞭解跑馬、圖卡等作業流程、上檔前複審機制、資安等相關問題癥結，以協助盡速改善問題，避免類似事件一再發生。 公廣人事爭議 朝野黨團皆盼快解決 華視接僑委會標案爭議多 朝野齊轟 #華視 #查訪 #文化部 #出包 #EE 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳吉仲稱台灣假消息全球最多 藍反擊民進黨1450才最會造謠 04:102022/05/03 政治要聞 華視又出包！誤植「上海日增1181萬例」跑馬燈半小時無人察覺 14:352022/04/30 娛樂 華視連環出包 編輯、新聞台製播部經理請辭獲准 16:222022/04/30 娛樂 華視新聞又出包 小編、經理請辭 04:102022/05/01 政治要聞 陳雅琳無限期消失主播台 被爆健康微恙本人回應了 21:222022/05/02 娛樂 華視1200萬標案爭議多 綠委批僑委會鬼打牆：一直沒講清楚 12:152022/05/02 政治 華視10天出包5次！一招天真解決法遭他狠酸：越來越清爽 17:332022/05/01 娛樂 華視又出包誤寫「蔡EE總統」 媒體人嘲：假新聞關3天 15:032022/05/03 政治 華視改版遮錯 黃揚明酸鏡面越來越清爽 04:102022/05/02 娛樂新聞 華視6度出包蔡英文變「蔡EE」 臉書被這一句灌爆 16:052022/05/03 政治 陳郁秀快閃挺公視 避談新動向 04:102022/05/03 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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