屏東縣3日新增292例本土確診個案，校園疫苗施打4校，共計有173名學生接種，占總學生數44％，施打狀況均良好，沒有異常。
屏縣府統計，目前居家隔離人數266人，解除隔離1305人。5歲以下確診累計共99例，無重症，33例解隔離。居家照護累計申請有846人符合資格。
屏縣衛生局表示，縣內居家照護體系，確診者經由醫院專業評估後，符合居家照護者再轉給基層診所醫師人員進行10天的健康關懷服務，但近期確診量激增，為使民眾盡早獲得服務，減少基層診所壓力，衛生局協調各鄉鎮市衛生所加入居家照護行列，由專業健康評估到每日關懷服務一手包辦。
3日學童施打疫苗學校包括霧臺國小、大潭國小、崇文國小及青葉國小，總計173名學童接種，占總學生數44％。全校班級暫停實體課程校數為3校、30班。另針對人潮易聚集的公共場所足跡點屏東市和生市場，縣府則已全面進行清消作業。
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