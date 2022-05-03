頂呱呱鮮嫩多汁的炸雞腿，活動組限時特價250元。（頂呱呱提供）

只要到21世紀買母親節雙人烤半雞餐就送香草烤半雞。（21世紀提供）

拿坡里大份量的1公斤腿排桶滿足肉控喜好。（拿坡里提供）

還在苦惱該如何替不愛蛋糕的媽媽慶祝母親節嗎？速食店抓住機會強打炸雞優惠，頂呱呱、拿坡里開賣大份量雞腿、腿排套餐，價格下殺近五折，滿足肉控慾望；21世紀與麥當勞著重買套餐再送美味，想吃烤半雞或多喝大杯飲料就看媽媽們的選擇，讓一家人溫馨團聚免驚不夠吃。

頂呱呱即起至6日推出「八雞撕啖，一斤炸雞腿」，每份含8支原味雞腿，號稱以酥脆鮮嫩征服味蕾，門市售價250元等同下殺近五折，外送價則為325元。民眾因疫情叫外送頻率提升，業者預估業績可順勢帶動3成。不只頂呱呱有大份量餐點，拿坡里炸雞專賣店也獻上「1公斤腿排桶」，裡頭包含15塊不同大小腿排，微辣口感激發口慾，優惠價269元，回歸後每店每日銷售近百份，活動只到30日。

麥當勞繼2020年二度與故宮精品聯名，開賣限定包裝「皇帝御製」分享盒，以琺瑯彩瓷上的花彩驚艷視覺，即起至31日，買任一款分享盒享用超值份量雞腿、雞塊，加購指定飲品就可獲飲料買一送一優惠，再送「朕就喜翻」聯名桌遊，預計能為分享盒帶來一成來客數成長。21世紀則推買母親節雙人烤半雞餐就送香草烤半雞，套餐內容含炸雞、雞軟骨等，即起至10日只需520元就能帶走，以我愛你寓意回饋消費者，現省210元。業者指出，往年均會推類似活動，今年以買半雞送半雞好康，讓家人聚餐可完整享用一隻雞，荷包也不怕失血。