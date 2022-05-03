為行銷東山休閒農業區的特色，推動委員會7日將辦理「入山閱農175」生態環境營造暨山林文化共識推廣活動。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

為行銷東山休閒農業區的特色，推動委員會7日將辦理「入山閱農175」生態環境營造暨山林文化共識推廣活動，以深度旅遊體驗型態，除邀請知名作家劉克襄演講，也規畫帶領遊客種植蜜源植物，為蝴蝶、蜜蜂打造家園，增添更多自然風情。

台南市政府計畫籌設東山、後壁、下營、官田及新化等5處休閒農業區，已提送規書報請農委會審查中，而其中東山休閒農業區分布在東山175咖啡公路沿線，當地是著名的咖啡產地，也生產青皮椪柑、蜂蜜及龍眼，另還鄰近仙公廟孚佑宮、崁頂福安宮等宗教聖地。

東山休閒農業區推動委員會主委郭雅聰表示，東山休閒農業區希望朝生態旅遊、環境永續等2項發展，像這周六的「入山閱農175」活動，請來作家劉克襄以「裡山林」為主題演講，之後帶遊客種植腺葉澤蘭、水錦樹、田代氏澤蘭、火筒樹等蜜源植物，為蝴蝶、蜜蜂營造一個充滿食物的院子。

郭雅聰說，以前這裡是每年紫斑蝶離開越冬棲地，往北返飛行的蝶道，但環境破壞等因素，所以愈來愈少見，藉由這次種植蜜源植物，把蝴蝶找回來，這次活動採免報名、免費入場，沒有名額限制，時間從下午1點開始，地點在李子園社區產業發展協會，歡迎大家踴躍參加。

郭雅聰提到，山村人口老化，出現工作人力斷層，期許透過東山休閒農業區的成立，讓東山農業有更多機會發展，吸引年輕人願意回來，成為更適合居住、旅遊或生活作夢的好地方。