路透社報導，教宗方濟各（Pope Francis）在週二接受採訪時表示，他要求與俄羅斯總統普丁會面，試圖阻止戰爭，但沒有收到普丁回復。他還告訴義大利《晚郵報》（Corriere Della Sera）表示，支持普丁在烏克蘭特殊軍事行動的的東正教主教基里爾（Patriarch Kirill）不要成為普丁的「祭壇男孩」（altar boy）

方濟各在戰爭開始時就對俄羅斯大館進行了前所未有的訪問，而在戰爭發生三周後，他要求大使館對普丁發送訊息。方濟各說:「我願意去莫斯科，當然前提是克里姆林宮領導人允許開放，目前我們尚未收到回應，我們仍在堅持訪問莫斯科。」他補充:「我擔心普丁不能也不想在此刻舉行這次會面，但你怎麼能不阻止這麼多的暴行?」

當被問及上月方濟各可能訪問基輔，他表示他現在不會去，他首先必須去莫斯科。

烏克蘭戰爭使梵蒂岡與東正教之間的關係緊張，並導致世界各地的東正教與基督教徒分裂。梵蒂岡本來考慮邀將方濟各訪問黎巴嫩的行程延後，以便可以與基里爾會面，但方濟各後來決定取消這個決定。

方濟各說，當他在3月16日與基里爾開線上會議時，他有一半的時間都在閱讀指上的開戰理由。而基里爾之所以選擇支持開戰，是因為他將戰爭視為對抗頹廢的西方堡壘，尤其是在接受同性戀一事上。

方濟各說:「我們是同一個上帝子民的牧師，這就是為甚麼我們需要尋求和平，停止戰爭。基里爾不能成為普丁的祭壇男孩