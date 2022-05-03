港股周一休市，周二復市甫開盤就大跌2%，盤中翻紅，收在持平。
周二香港恆生指數小漲12.50點或0.06%，為21101.89點。國企股(H股)跌31.44點或0.43%，為7267.25點。
銀行股升0.96%。匯豐升2.6%，中銀升4.7%。
汽車股跌1.9%。理想汽車跌5.7%；長城汽車跌3.5%；蔚來汽車跌4.5%，蔚來公佈四月交車量年減28%，月減49%。
電力股上升，華能升4.5%，華電升0.7%，華潤電力升2.4%。
科技指數仍下挫1.4%；百度跌3%，京東跌6%。
據周一美SEC資料，京東劉強東截至三月底持股13.8%，有76.1%投票權；沃爾瑪對京東持股為9.3%，有2.6%投票權；騰訊持股16.9%。
阿里巴巴一度大跌9%，盤中回升，收盤仍下跌1.8%，報100.3港元。媒體報導，杭州國安局逮捕一位「馬某」，涉嫌利用網路煽動分裂國家，投資人誤認為馬姓人士是指馬雲。後來官媒澄清非指馬雲。
小米跌4.4%，報11.66港元；外電在周末的報導，印度官方指出，小米印度違反當地外匯規定，銀行資產7.25億美元遭扣押。
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