美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）周一提出以約6.07億美元收購瑞典線上賭場和體育博彩公司LeoVegas AB，為這家美國賭場業者拓展其歐洲布局的計畫拉開序幕。

美高梅提出以每股61克朗（約6.20美元）現金進行收購，較LeoVegas前收盤價42.32克朗溢價44.2%。

美高梅一直想透過其合資企業BetMGM進軍體育博奕市場。BetMGM在今年早些時候預測2022年營收可望突破13億美元，看好新冠疫情將激發對線上博奕的需求。

美高梅執行長Bill Hornbuckle在聲明中表示，在美國，我們與BetMGM大獲成功，透過在歐洲收購LeoVegas，我們將擴大在全球的線上博奕版圖。

LeoVegas已經取得八個地方政府的營業許可，主要在北歐和歐洲其他地方。該公司表示，已經建議股東接受美高梅的收購要約。