達方（8163）3日召開董事會，會中通過2022年第一季財務報表。第一季合併收為74.15億元，較去年同期增加23.7％，歸屬母公司稅後淨利為2.48億元，較去年同期增加23.4％，稅後每股盈餘為0.89元。

達方表示，第一季營收突破淡季效應，改寫同期新高。以電動輔助自行車（eBike）為發展主軸的綠能事業，在eBike需求強勁與公司策略聯盟開展下業績快速成長，營收較上季與去年同期皆有雙位數以上的成長，季營收貢獻比重已近四成。鍵盤產品在高單價產品如商用筆電、二合一裝置與電競鍵盤推動下，較去年同期表現亦佳。獲利上在逐漸達成規模經濟下與營收同步走高。

展望第二季，雖面對升息與地緣衝突等總體經濟變數，但各產品線在短料緩解與解封後市場需求下，公司審慎看待營運表現。今年達方將以集團事業精實整合，做強做大；策略聯盟，優勢互補，展現近年積極布局IT與綠能產業的綜效。