屏東縣長期投入體育人才培訓，實施三級五區政策，經過6年已達短程目標，在近幾年全中運及全國運屢獲佳績；為再度強化培育體育選手績效，決定以四級銜接、運動科學、獎勵制度、留縣升學及聯賽制度等5大核心主軸，升級強化為2.0版，藉此擦亮體育大縣招牌。

屏東縣長潘孟安表示，縣府2016年推動三級五區，規畫16種亞奧運運動項目為發展主軸，以屏北區、屏東區、潮州區、東港區及屏南區等5區均衡發展為基礎，打造國小、國中至高中三級升學銜接。

近期全縣重新盤點體育資源，並積極與縣內包括屏東大學、屏科大、美和科大及大仁科大等4校，建立媒合管道，讓三級五區銜接四級；統計111學年度這4所大學已針對縣內體育發展重點項目，開出78個獨招名額，讓縣內績優選手優先進入。

至於獎勵制度方面，縣府爭取寶佳及純青基金會等民間資源挹注，補助包括績優選手照護、弱勢學生運動訓練補助及縣屬高中以下學校參加比賽及辦理移地訓練經費，以強化留縣升學並提高選手在地發展誘因。

潘孟安強調，針對全中運前3名績優選手，每月分別給予5000元、3000元及1500元營養金，同時公布「屏東縣全國運動會績優選手訓練補助金發給要點」，提供未來代表縣內參加全國運動會前三名績優選手訓練補助金，每月發給1萬2000元、6000元及3000元獎金，皆是非六都以外縣市創舉。

屏大主秘陳永森強調，校方更加碼從生理及心理上給予運動員協助，除訓練抵扣學分外，還有4年最高20萬元助學金，就是希望配合政策能讓更多人才留縣升學。舉重教練郭羿含也直言，選手不用離鄉背井、更無須煩惱訓練期間生活開銷，對選手來說會是一大利多。