繼先前1天內2次跑馬燈快訊出包，誤植行政院長蘇貞昌職銜後，華視新聞今天又被抓包凸槌，國民黨立委李貴敏直言，螺絲鬆到令人傻眼，新聞台固然有著24小時競爭的壓力，越求快越容易出錯；尤其在人力短缺的窘境下，還要接下52台重擔，「NCC有臉面對全民？能不能拜託趕快振作起來？」
李貴敏指出，華視接受農委會每月至少數十萬公帑為其經營臉書等社群媒體，據媒體報導，華視還因而另聘四名小編來應付這些工作。如果華視真的人力不足，又狀況連連，為什麼不補進所需的記者、編輯等新聞專業人員？卻放任新聞本業不斷出錯？網軍、小編有必要優先補實嗎？這豈不是本末倒置嗎？
李貴敏表示，從華視出包到今，各界指責累累，但NCC就是不理？NCC還要繼續睡嗎？難道期待大事化小、小事化了？先前爛到全民恐慌的國安層級跑馬錯誤，NCC主委陳耀祥還理直氣壯的說懲處最快3到6個月才出爐。
李貴敏強調，絲毫不見監管或履行職責的企圖心，只讓人懷疑NCC祗想護航到底，繼續無視華視一而再再而三的離譜事件？要是果然如此，NCC就廢了吧。
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