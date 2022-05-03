頭份市長羅雪珠3日上午視察永和山水庫自行車道整修工程進度。（謝明俊攝）

頭份市永和山庫自行車道整修，加蓋路邊護欄。（謝明俊攝）

頭份市永和山庫自行車道整修，市公所將重新整修茄苳伯公階梯。（謝明俊攝）

頭份市永和山庫自行車道整修，頭份市長羅雪珠向茄苳伯公祈求工程順利。（謝明俊攝）

頭份市永和山水庫自行車道，建置10餘年後，許多路段路面破舊不堪，並因天雨造成部分路段坍塌，影響許多愛山市民健行及車行安全，頭份市公所向內政政營建署爭取經費1540萬元，將全部4公里路段全面整修改善，目前工程包商全力趕工中，許多市民寄予厚望共同監工，期望能有全新安全步道可供大家使用。

頭份市永和山水庫自行車道略呈T字型路網，涵括了牛欄河苗5線及東興小份坑道等2條路線，沿著永和山水庫北部山區形成一個環狀路網，並向北沿伸至吉祥路為止，是許多頭份市民平日重要的健行、騎遊路線，尤其是近期正值桐花盛開，更有許多市民到此賞桐漫遊。

過去，東興小份坑道是聯結三灣鄉至頭份市中港溪碼頭的重要產業通道，許多三灣鄉的農特產品，都以人力背負方式，越過重重山嶺來到中港溪渡船頭，再沿溪航至舊頭份堤坊旁的碼頭，接運上岸至頭份市區，屬於許多老頭份人懷舊記憶之一。

前任頭份鎮長陳永賢任內，爭取中央經費將舊有產業道路全部鋪設柏油路面，完成了這條永和山水庫自行車道，至今已有10餘年歷史，部分路段柏油鋪面已有嚴重裂損，部分指標也破損不堪，並缺乏相關休息場所，現任頭份市長羅雪珠擬定計畫向中央內政部營建署爭取獲撥款1540萬元，加上自籌款項210萬元，以總額1750萬元重新整修自行車道全線設施。

整修工程除了全線柏油路面重新鉋除重鋪外，多處危險路段加設路邊護欄，並對部分坍塌部分，修建駁坎防坍，並增建多處排水明溝，由於路段行經茄苳伯公，是許多健步者喜歡停留休息地點，市公所也請承包商整修階梯等鋪面。

由於這條自行車專用道是許多頭份市民健行、騎乘自行車的首選道路，整修工程引起許多市民關注，據包商表示，許多市民每天行經都會駐足關切施工品質及進度，衍然成了義務監工，也讓包商不敢馬虎行事，全力做好工程品質，讓市民滿意。