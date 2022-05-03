中國大陸近日新冠肺炎疫情同樣嚴峻，而接下來成都世大運、杭州亞運分別要在6月、9月登場，但有外電指出，因近日上海疫情嚴重，亞洲奧林匹克理事會穆沙蘭（Husain Al-Musallam）透露延期的可能性，甚至成都世大運也可能受影響，體育署3日針對相關情形表示，和中華奧會、大專體總了解後，目前沒收到官方延賽訊息，仍朝既定參賽工作行程辦理中，選手也持續備戰中。

體育署競技組副組長戴琬琳回應，針對關於杭州亞運恐延期的報導出來之後，體育署有和中華奧會在了解，中華奧會目前沒得到延賽訊息，體育署就針對亞運的培訓參賽工作按照既定工作行程去辦理中，接下來也會和中華奧會密切聯繫、來瞭解及掌握當地賽事的舉辦資訊。

至於成都世大運，這項賽事國內事務主要由大專體總負責，同樣也沒接收到延賽訊息，而成都世大運目前防疫計劃已經出爐，參考去年東京奧運、今年北京冬奧的辦理方式，同樣採閉門進行，各國代表隊停留期間都是採泡泡模式管理，僅能出入競賽、訓練場館及住宿地點，交通移動也是僅能搭乘大會安排的交通工具。

戴琬琳補充，成都世大運和杭州亞運都是要5月底才能確定各國報名參賽名單，成都世大運代表團估計300人，杭州亞運約7、800人，對於代表隊出返國都有一套機制，目前在國訓中心備戰的選手，仍是正常生活訓練，目前也沒有像去年東京奧運前禁假的要求，假如賽事延期，就再調整培訓計畫。