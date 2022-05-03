記憶體模組及快閃記憶體品牌威剛(3260)攜手旗下電競效能品牌XPG，於威剛21週年之際，打造威剛元宇宙首站－虛擬宇宙「MERAVERSE」，延伸XPG品牌故事，「MERAVERSE」打破地域和虛實的界線，由品牌大使-MERA蜜拉帶領訪客在神秘星際內共同冒險。

威剛董事長陳立白表示，疫情顛覆眾人的生活習慣，融合現實和線上的交流必然成為不可逆的趨勢，而記憶體是建構與實現元宇宙不可或缺的關鍵角色，因此我們領先同業打造「MERAVERSE」，提供所有訪客，包含一般消費者、電競專業玩家、創作者等，沉浸式且一站到位的完整體驗，兌現「Innovating the Future」的品牌理念，更期望透過威剛元宇宙的首航，引領大家共同邁向美好未來。

隨著元宇宙世代來臨，虛擬世界的體驗更加豐富，創作者數量也會大幅成長。威剛看準創作者市場潛力並堅持不斷創新，於5月將相繼推出眾多旗艦新品與限量產品，包括全新ACE系列記憶體、LEGEND系列Gen4 x4 SSD和周年限量精裝版。威剛為持續深耕創作者市場，將推出全新ADATA ACE記憶體系列，強調全球首創可同時滿足創作與超頻不同需求，包含DDR5 6400與DDR4 3600兩款速度規格，皆具有低延遲特性，免設定且無須增加電壓，即可具有創作者所需高效能，同時也可開啟XMP超頻模式，大幅增加傳輸頻寬。除了全新ACE系列記憶體之外，ADATA更為旗下高人氣LEGEND系列增添強大戰力，包含LEGEND 960與LEGEND 850兩款PCIe4.0 SSD，LEGEND 960與LEGEND 850最高效能分別可達7400MB/s與5000MB/s，可協助大師級創作者與專業型創作者工作更有效率。除此之外，威剛更與德國創作者Mister Fred合作，量身打造ADATA蜂鳥花園，並以此概念推出ACE DDR5 6400與LEGEND 850限量精裝版本，兩款全球限量各520件，與全球粉絲與創作者分享歡樂繽紛的蜂鳥能量。

今年威剛將再次跨越地域及時間限制的與全球品牌支持者雲端相會，全新線上展會將展現威剛的數位實力，除參加2022年台北國際電腦展線上展(2022 COMPUTEX CYBERWORLD 2022)外，更將於威剛虛擬宇宙MERAVERSE中，針對「創作者」與「電競玩家」創造主題展間，並於六月底正式開放全球媒體及民眾於線上體驗，感受威剛與旗下電競品牌XPG領先業界的DDR5記憶體模組、固態硬碟、與高效能電競全系列新品。