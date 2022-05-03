台中市長盧秀燕在防疫記者會中宣布台中與各大醫院合作實施「快篩陽『得來速』」機制。（台中市政府提供）

台中市與各大醫院合作實施「快篩陽『得來速』」機制，目前已有6家醫院開設「綠色通道」安排醫師看診，當下就能領藥、衛教及繳費，大幅節省等候就醫時間。（台中市政府提供）

有鑑於全國確診人數不斷增加，為守住醫療量能，台中市長盧秀燕在防疫記者會中宣布台中與各大醫院合作實施「快篩陽『得來速』」機制，目前已有6家醫院開設「綠色通道」安排醫師看診，當下就能領藥、衛教及繳費，大幅節省等候就醫時間。

盧秀燕表示，因應台中單日確診數破千，台中市做好動員準備，要擴大處理量能，衛生局與各大醫院研議在PCR篩檢站開設綠色通道，針對社區篩檢站或居家快篩陽性的民眾服務，有症狀或有就醫需求者就可透過得來速機制，安排醫師看診，當下就能領藥、衛教及繳費，再返家等候結果，節省就診時間與流程。

她也建議，民眾若有呼吸道症狀，無論有沒有發燒，都建議進行篩檢，無論在家進行快篩或是前往社區篩檢站，只要快篩陽性，都要進行PCR篩檢。

台中市3日開始就有6家醫院開設「快篩陽」綠色通道，包括台中榮總、澄清醫院中港院區、童綜合醫院、光田醫院沙鹿院區、光田醫院大甲院區、長安醫院，明後天還會再增加醫院加入「快篩陽『得來速』」擴充量能。