證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，月月更新網站內容。5月份強勢推出股東會介紹、控管投資風險的重要及檢舉金融違法案件說明，更有最新力作的「公告快易查」影片，內容豐富而多元。

股東會季節又到了，證交所統計，數百家上市公司將密集在5月、6月辦理股東說明會。宅在家學習網特別於哈燒股識「圖書館」的最新單元，增加「股東會的功能」及連袂投資人保護中心推出「你應知道的股東會」。

證交所提醒投資朋友，股東會召開日期決定後，就會有停止股票過戶起訖日期、最後過戶日等日期，投資人須在股票停止過戶日前買進或持有公司股票，才能取得出席股東會資格。

親自出席股東會者，應留意及遵守會議報到、議事程序等事項規定；未能親自出席者，也可利用電子投票或委託書方式積極行使表決權，投資人須瞭解相關規定，以免影響自身權益。股東會的功能還有攸關股東權益之規定，都在宅在家學習網完整呈現，值得投資大眾一窺究竟。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，圖文並茂的內容，讓讀者大眾易讀易懂。

其中「電影院」單元，精心製作生動有趣的公告快易查影片，讓投資人秒懂快易查的便利性；還有「地雷區」單元的「投資風險 你比我想的擱卡重要」及「檢舉金融違法案件 人人有責」，簡要完整的說明，讓投資大眾能一次了解投資風險的重要。