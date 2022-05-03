「2022第18屆遠見CSR暨ESG獎」揭曉，深耕在地50年，事業版圖橫跨金屬成型、建設住宅、生活休閒三大領域的勤美（1532）集團，因為運用物聯網留住水資源，贏得評審團一致肯定，一舉摘下「社會創新組」楷模獎，今（3）日接受頒獎表揚。

勤美集團表示，台灣四面環海但地形陡峻，水資源不易蓄存利用，受氣候變遷影響未來水資源風險將更加險峻。而大台中地區因獨有的卵礫石地層特性，易使水位上升且難以控制，導致傳統施工上為維護施工安全品質，多採取不間斷抽水，致使水資源無端浪費。

勤美集團旗下璞真建設長期著墨於綠建築與智慧建築，在首度進軍大台中打造豪宅首發作品「勤美之森」時，即發現此一抽水現象，便著手研發新技術，成功兼顧施工安全、解決不間斷抽取導致水資源過度浪費的景況。

台中百億豪宅「勤美之森」建案基地面積約4,000坪，將興建地下5層、地上35層樓，若依傳統工法需開挖21口井，然而透過軟體先行模擬計算，最後僅開挖13口井，視水位狀況實際抽水僅5至8口。

勤美強調，透過自動化監測、物聯網（IoT）、大數據分析與控制系統，全案從開挖到完工可節水1,313萬噸、約9.1座石岡壩水庫；節電556萬度、相當於1,586戶家庭年用電量；減碳2,789噸、約7.3座大安森林公園碳吸附量，可謂建築業界前所未見的亮麗成果。

除了自身落實低碳，勤美集團也樂於分享執行經驗，不僅自發性舉辦業界罕見的大型工地參訪，廣邀近250位同業與學界前來交流，也受邀多場專業技術研討會向200逾位專家分享；同時提供產學合作與實驗機會，戮力彌平學用落差，培育產業新星，並透過專業期刊進行發表與錄製影音，讓新技術得以被廣泛傳遞，期許帶動產業邁向低碳化。

2021年台灣面臨56年來最嚴峻旱情，勤美集團將施工過程中必要抽取出的水資源，主動設置16處取水口，無償提供鄰里、消防單位、自來水等民生與工業、科技產業使用。並號召大台中30逾處工地響應，也促使建築工地地下水納入台灣緊急抗旱水源應變計畫。

勤美集團、璞真建設推行永續多年，在實踐循環經濟、節能減碳與員工照護上不遺餘力，2021年榮獲「第四屆臺中市低碳永續城市傑出貢獻獎」、「TCSA台灣企業永續報告金獎」、「TSAA台灣永續行動獎銅獎」、「1111人力銀行幸福企業製造業金獎」等多項肯定，如今於遠見CSR暨ESG獎再獲榮耀，產業翹楚實至名歸。

勤美集團創辦人何明憲及董事長林廷芳期許能以行動拋磚引玉，結合各界的力量一起為社會、為環境盡一份心力！