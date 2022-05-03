華視又出包！誤寫「蔡EE總統」 媒體人嘲：假新聞關3天

華視新聞台今天(3日)播報總統蔡英文主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」新聞時，將蔡英文誤植為「蔡EE」，引發各界熱議。資深媒體人黃揚明透露，這個「EE」是該台一位編審的代號，他看過的文稿就會留下「EE」的字樣，這次出包據傳就是這位「EE」編審在審標後，筆誤在標題內簽名導致，「所以，責任歸屬應該很明確？」

華視之前在短短10天內出包5次，包括4月20日跑馬燈連續兩度出現「共軍飛彈襲台」、「大屯火山爆發」等不實訊息；接著報導蔡英文總統滿意度時，將行政院長蘇貞昌誤植為蘇貞昌「總統」；播報美國職棒新聞將美聯中區的球隊隊徽搞錯，明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽誤植成堪薩斯皇；跑馬字幕出現「上海日增1181萬例，確診近一個月新低」的誇張數字。

蔡英文今天上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，根據網友爆料，華視第6度出錯，播報時將下方標題字幕打成「劉任遠接任空軍司令 蔡EE總統親自授階」，蔡英文名字被誤植為「蔡EE」。

對於為什麼華視會把蔡英文打成「蔡EE」，黃揚明今天下午也在臉書上表示，據了解，這個「EE」是該台一位編審的代號，他看過的文稿就會留下「EE」的字樣，這次出包據傳就是這位「EE」編審在審標後，筆誤在標題內簽名導致。黃直言：「所以，責任歸屬應該很明確？」