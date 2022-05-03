德國新任總理近期訪問印度，聲稱印度是德國在亞洲的中央合作夥伴，即便在烏克蘭戰爭的立場上有分歧，德國還是邀請印度參與6月底的G7峰會。德媒認為，蕭茲倡議的時代轉折也體現在外交上，他在新的對外經濟政策裡把中國排到了後頭，對印度總理莫迪展現積極態度，希望印度能成為經濟增長的主要市場，成為德國的新「中國」。

《法國國際廣播》引述《德國電視一台》報導，印度總理莫迪周一訪問柏林，雙方舉行了印德政府磋商會議。德國總理蕭茲在會議後宣布，將提供100億歐元用於未來數年和印度進行更密切的合作，他還稱印度是德國在亞洲的「中央合作夥伴」，其中包括在全球氣候議題上的合作。雙方達成了一系列協議，其中包括移民和回返兩方面的合作。但在烏克蘭戰爭上，雙方繼續存在分歧。

《德國電視二台》則表示，儘管在烏克蘭戰爭上有分歧，但雙方還是願意密切合作。兩國首腦在共同記者會上，全都言辭模糊。印度拒絕參與對俄國的制裁，因其武器有很大一部分是來自俄國。現在西方國家擺脫俄國能源供應，印度則擴大了俄國原油進口。儘管如此，蕭茲還是邀請莫迪參加6月底的7國峰會，該會議目的是要打造一個廣泛的反俄聯盟。

德國《經濟周刊》則指出，蕭茲倡議的時代轉折也體現在外交上，他剛訪問日本，又對莫迪表示歡迎，還經常把「價值夥伴」一詞掛在嘴上，對中國則隻字不提。在德國新的對外經濟政策里，中國也被排到後頭。

《奧格斯堡匯報》發現，儘管在烏克蘭問題上有分歧，但雙方還是進一步加強了合作。德印曾於2011年將雙邊經貿目標訂為200億歐元，但到現在此目標還未達到。現在德中貿易是德印貿易的10幾倍。雙方現在聲稱加強森林、能源和環保合作，並放寬了技工在對方市場上的就業。吸收印度技工除了能減輕德國社會老齡化問題外，德國更希望印度能成為經濟增長的主要市場，成為德國的新「中國」。