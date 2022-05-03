受惠於綠能產品出貨暢旺，達方(8163)第1季稅後盈餘為2.48億元，每股盈餘為0.89元，達方董事長蘇開建表示，雖然IT產品受到大陸華東地區封城停工影響，但綠能產品動能強勁，且公司朝高附加價值產品發展，預估今年第2季將較第1季微幅成長，全年將力拚營收及獲利雙成長。

達方今天舉行線上法說會，由蘇開建親自主持，近期大陸新冠肺炎疫情大爆發，加上俄烏戰爭及通膨升息，多項變數對產業造成影響，不過達方因綠能產品佈局發酵，且被動元件及IT鍵盤朝高附加價值產品發展，降低了變數對公司營運的影響，第2季營運可望維持成長趨勢。

達方第1季合併收為74.15億元，較去年同期增加23.7%，改寫歷年同期新高，歸屬母公司稅後淨利為2.48億元，較去年同期增加23.4%，稅後每股盈餘為0.89元。

就各產品來看，以電動輔助自行車(eBike)為發展主軸的綠能事業，在eBike需求強勁與公司策略聯盟開展下業績快速成長，營收較上季與去年同期皆有雙位數以上的成長，季營收貢獻比重已近40%；鍵盤產品在高單價產品如：商用NB、二合一裝置與電競鍵盤推動下，較去年同期表現亦佳，其中第1季背光鍵盤佔比已從20%上升至40%，獲利上在逐漸達成規模經濟下與營收同步走高。

蘇開建表示，大陸華東地區封城停工，對第2季零組件及IT產品有影響，由於IT供應鏈變數比以往大，會保守一點，看5月及6月能不能改變，預期IT產品以持平來看，MLCC需求是滑落的，標準品供過於求，但公司高容高附加價值產品出貨還不錯，綠能產品訂單展望已經到年底，為成長主要動能，整體來看，第2季可望較第1季微幅成長。

針對法人詢問俄烏戰爭及通膨對公司影響？達方總經理蔡耀坤表示，俄烏戰爭對自行車影響不大，至於通膨會導致NB需求下降，預估減緩機率很大，可能年減5%到10%。

達方持續強化電動自行車綠能產品線，目前達方電動自行車涵蓋車架/電池/電控及世同組裝，可提供創新整合技術具體方案給客戶，蘇開建表示，全球電動自行車銷售約500萬台到600萬台，其中歐洲佔50%，再來是日本及美國，這3個地區是我們主要發展市場，至於大陸地區則是電動車零組件產品為主，世同今年第1季年成長70%，希望第2季到第3季毛利率逐步往上，公司目標是每個公司營收及獲利能大幅成長。

在產能規劃方面，蘇開建表示，越南新廠房將於第4季完成，預估今年越南電動自行車產能約15萬台到20萬台上下，明年將往60萬台規劃，未來電動自行車生產以越南及台灣為主軸，希望越南廠區佔集團產值約30%到35%，台灣廠區除電動自行車等儲能產品，亦增加高單價產品線，預期佔整體產值比重約10%到15%，至於大陸廠區以IT鍵盤為主，佔整體產能約45%到50%。