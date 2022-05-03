受國際情勢、升息預期影響，美股近期傷痕累累，接連的暴跌推升投資人擔憂情緒。美國銀行全球研究（BofA Global Research）報告顯示，美國散戶對未來愈發擔心，悲觀程度已經創2009年以來新高。

MarketWatch報導，美銀策略師Stephen Suttmeier在29日的報告表示，美股連日重挫讓散戶感到害怕；報告援引美國散戶投資人協會（AAII）調查數據顯示，散戶看跌情緒指標來到59.4%，為2009年3月以來最悲觀，而當時剛好是金融危機美股觸底期間。

通膨高漲、利率調升等因素讓市場不確定性大增，市場態度偏向保守，美股4月三大股指全面下挫，FactSet數據顯示，衡量市場波動率的VIX恐慌指數一度超過35點。

雖然看跌情緒可能會讓一些投資人期待標普500反彈的到來，但Suttmeier警告，信用市場指數等指標表明，指數今年有可能會在3800點到4000點區間創下波段新低，「這意味著任何反彈都有可能面臨賣壓」。