每個人的性格都不同，一定要經過磨合與相處，才能真正了解彼此，無論友情還是愛情都一樣，不過有些人天生很合或因個性互補，有助於減少交往時的摩擦，愛情自然就容易走得很遠。日本網站「愛カツ」近日以星座進行分析，分享5個最容易走到最後的情侶組合。

第5名、雙子男＆牡羊女

交往一段時間後，感情難免會進入冷卻期，有些情侶可能開始忽略對方，最終甚至分開，但他們並不會如此，意識到愛情出現問題後，會試著幫彼此回想起熱戀期的快樂，再次感受到對方的重要性，因此雙子男與牡羊女交往，最後容易結為連理。

第4名、天蠍男＆金牛女

天蠍男和金牛女對於感情都很認真，一旦有對象後，他們也會開始規劃未來，雖然交往期間，有時會因嫉妒而發生爭執，不過唯有經過一番爭吵後，他們才會意識到這是在乎另一半的表現，由於他們個性相似，因此互為終身伴侶的可能性極高。

第3名、處女男＆水瓶女

處女男和水瓶女都屬於喜歡鑽研的類型，他們一開始因共同興趣而交往，這也成為他們愛情中的養分，一起研究其他人難以理解的學問，在不知不覺中培養出兩人的羈絆，因此就算有第三者想介入，也經常因談不來而放棄，他們的感情注定無法被破壞。

第2名、雙魚男＆天蠍女

雙魚男和天蠍女不管交往多久，都像是處於熱戀期，從一開始交往，他們就認定對方是自己結婚的對象，感情非常深厚，甚至願意為了另一半拋棄一切，時間不會沖淡他們的感情，反而讓他們的關係更加緊密，因此也是容易走到最後的情侶組合。

第1名、處女男＆摩羯女

處女男和摩羯女經常因小事而吵架，就算起爭執也不會與對方冷戰，一定會將誤會解開，因此爭吵並不會影響兩人的感情，反而有助於更加了解彼此，經過溝通後，他們總是能冷靜下來，理解對方的想法，兩人相處如同老夫老妻，不知不覺就互許終身。