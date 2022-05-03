男人的嘴騙人的鬼！有名人妻在臉書發文抱怨老公外遇情況，她表示在結婚前老公與女同事曾短暫交往後分手，她在兩人分手之後才與老公交往結婚，豈料，因工作關係需離開婆家在外工作，因此，與老公經常吵架，女同事才趁機而入，她還將兩人曖昧的對話公開在網路上；網友看到這一句渣男(人妻老公)經典名句怒爆了「妳終究不是第三者，而是我娶了第三者傷妳的心」。

一名人妻在臉書社團「爆廢公社」發文，她氣憤地揭發老公與下屬女同事的Line對話紀錄，她表示老公疑似外遇1年，她提到老公未與她結婚前，曾與女同事有過短暫交往而分開，之後她便與老公交往結婚，該女同事獲知消息痛哭無能為力，直到她離開婆家在外工作，導致長期與老公吵架，也讓女同事有機會趁機而入。

人妻上網揭發老公曖昧女同事對話紀錄，網友一見怒批「真的是情何以堪」。（翻攝自臉書爆廢公社）

人妻也提到該女同事不想介入成為第三者，只想當老公的紅粉知己，但是溫柔又善解人意的女同事與老公的對話充滿曖昧，讓她爆怒揭發兩人的對話紀錄，並虧稱「來看看什麼是男人的嘴、騙人的鬼」。

該人妻老公在有婚約期間，曾與女同事提到「我想跟妳生孩子不是隨口說說的」、「妳終究不是第三者，而是我娶了第三者傷妳的心」、「我只是在為我自己的未來去爭取」，女同事也曖昧回答「沒有傷心，怎麼會有努力堅強的我，我們相欠債」。

人妻上網揭發老公曖昧女同事對話紀錄，網友一見怒批「真的是情何以堪」。（翻攝自臉書爆廢公社）

人妻上網揭發老公曖昧女同事對話紀錄，網友也想知道人妻如何調閱對話紀錄，想學起來。（翻攝自臉書爆廢公社）

兩人曖昧的對話紀錄，也引起大批網友怒批，「這句好經典『你不是第三者，而是我娶了第三者傷你的心』」、「真的是騙人的鬼無誤」、「怎麼被老公說成正宮是第三者」、「他們在幹話王比賽嗎」、「沒小孩就趕快離了」、「好爛的人」、「雖然很不甘心，但還是離掉的好」、「荒謬啊」、「哇靠！真的是情何以堪」。

還有網友表示調出Line對話錄功能不錯，「請問這是什麼？可以這樣儲存，空間是什麼」、「哇，想知道+1」、「我也想知道+1」、「還有這種功能！都不知道」、「學起來」，不過也有網友表示若是對話紀錄已刪除，就無法存檔在雲端。