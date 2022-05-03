有些人天生很有魅力，異性緣很好，讓人相當羨慕，或許自己也都不知道是怎麼被人追捧的。不過《網易》網站的運勢命理專欄指出，生肖鼠、虎、羊的女人在他們的人生中容易錯過真愛，遇到爛桃花的機率很高。

生肖鼠

生肖鼠的桃花很多，有很多都是正緣，只是不懂得珍惜。生肖鼠覺得愛情並不重要，比起別人更愛自己，哪怕對方在感情裡面付出很多，給了很多愛，也會不屑一顧，又或者在多個人之間徘徊，抱著一種對情感戲謔的態度，最終，還會遇到一個人渣，讓感情變得一團糟。說到底，就是鼠女們不知道什麼是真愛，才會淪落到這種地步。以為可以隨便玩弄他人的情感，卻不懂得真正的愛情是多麼的珍貴。

生肖虎

生肖虎的女人，一輩子都會有很多爛桃花，雖然她們懂得什麼是真愛，可是太過高傲，總想把喜歡自己的人據為己有，非要讓人家按照自己的意思去做，要讓自己完全滿意才行，不然就要暴跳如雷，不過人不是那麼容易就能改變的，穩定的關係，也不是單純地控制就能維持。生肖虎的女人，外表看起來很強勢，但如果遇到了爛桃花，很有可能會心灰意冷、放棄愛情，一個人過一輩子也無所謂。

生肖羊

屬羊的女人怕孤單，害怕一個人，無論如何，都要找到自己的另一半，所以並不會謹慎挑選對象，有人追就答應在一起，因此很容易會遇到一些爛桃花，甚至是不可靠的人。其實打從心底她們對愛情並沒有什麼感覺，或許這輩子都不知道什麼是真愛，所以在一起的時候，並不是很快樂，兩個人每天都在吵架，吵得很厲害，兩個人都累壞了，但是出於現實的考慮，必須要保持這樣的關係。