北京市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火3日下午表示，統計3日0時至15時，北京市內新增本土新冠肺炎病毒感染者32例。如從2日15時至3日15時的話，則新增本土新冠肺炎病毒感染者53例，其中以朝陽區27例，房山區14例較多。

值得注意的是，從3日疫情分析中發現，有1例感染者是因3次上公廁引發3例續發病例，繼而引發了近40例感染者。北京市官方提醒上公廁時需堅持科學佩戴口罩，注意手部衛生。

累計北京市此輪疫情，從4月22日至5月3日15時已累計453例新冠肺炎病毒感染者、涉及14個區。其中，朝陽區183例，房山區117例，通州區46例，豐台區31例，順義區22例，海淀區19例，石景山區10例，昌平區和大興區各8例，東城區3例，西城區和延慶區各2例，門頭溝區和經開區各1例。

龐星火介紹，3日再調整2地升級為高風險地區、10地升級為中風險之後，統計目前北京全市共有高風險地區12個、中風險地區34個。