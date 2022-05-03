國內房仲龍頭信義房屋1992年首創漏水保固修護方案，保障買方安心入住。曾有一位客戶入住新房後，兩間廁所出現滲漏水情況，一度波及樓下住戶家中的木作天花板，所幸保固服務啟動後，順利完成修繕，就連原本是漏水「受災戶」的樓下住戶都十分滿意，後來更成為信義房屋的回頭客。

信義房屋南大店經理林宜賢過去在台北市服務時，曾成交一戶公寓產品，賣方屋主及樓下鄰居都不曾反映浴室漏水，卻在買方入住後，兩間衛浴陸續發生滲漏水情形，樓下住戶的木作天花板還因而遭殃。信義房屋隨即啟動漏保服務，居間協調兩戶住戶所需的修繕內容、工期，最後也順利修繕完成。

林宜賢說，由於信義房屋提供漏水保固服務，順利解決漏水大患，當時就連樓下住戶也很肯定信義房屋。後來他調到新竹服務，恰巧樓下住戶也調職到新竹，有購屋自住需求，直接就找他幫忙買房，最後順利成交一棟透天物件；不只如此，這位樓下住戶還持續幫忙介紹親友透過信義房屋買房，因漏水保固而起的「緣分」，竟維繫了將近10年。

林宜賢認為，有別於坊間許多房仲業者提出的漏水保固羅列種種條件，消費者常常「看得到吃不到」，信義房屋啟動漏保的程序單純，且因全台直營，不管透過哪一家分店買房，都享有同樣的保障內容，深獲消費者信賴，「這也是我一直在信義房屋服務的原因」，對客戶都能說到做到、達到善的循環。

信義房屋表示，自1992年首創漏水保固修護方案後，迄今不斷充實保固內容，根據目前保固內容，透過信義房屋全台每一家分店簽約購屋的買方，只要購買屋齡在30年內，於交屋日起算6個月內，發現房子主建物的內外牆、天花板等位置出現滲漏水，信義房屋提供「每次修繕」費用最高補貼30萬元，且在保固期內，可以多次申請，總額沒有上限。

在漏水保固之外，信義房屋還提供買賣價金履約保證制度、高氯離子瑕疵保障制度、高放射瑕疵保障制度，構成「四大保障」；另為求周延照顧消費者權利，更還接續推出凶宅安心保障服務、蟲蛀保障專案等。信義房屋強調，自創立以來，均秉持「先義後利」原則照顧消費者權益，盼讓消費者更安心成家。