配合「2030雙語國家」政策，醒吾科技大學應用英語系國際化扎根全國高中職校園，舉辦｢2022 全國高中職校雙語實作教學創作比賽｣，吸引高中職生競相組隊撂英文大ＰＫ，苗栗高商楊芷寧與黃郁薰帶大家神遊雅典「Travelling around Athens」，內容豐富、默契十足，一舉奪冠。

義大國際高中簡廷恩同學展現高超的多媒體製作實力，清晰的口說與精緻的剪輯榮獲比賽第二名。(醒吾科大提供)

金甌女中林珮婕與華人儀同學，靈巧的雙手讓拿鐵奶泡立體拉花變得好看、好喝又好聽，榮獲比賽第三名。(醒吾科大提供)

因應疫情，｢2022 全國高中職校雙語實作教學創作比賽｣改為線上比賽，作品以雙語教學為範圍，依內容屬性分為幼保類、外語類、餐飲類 (含觀光導覽)三類，創作主題包括家政手作、一般教具教材、歌詞歌曲創作、英文超短劇、 繪本、餐點製作、景點導覽等多元形式展現，參賽隊伍多達40多隊。

苗栗高商賴星妤、徐愛媗與慕庭妤同學，以雙語導覽Strolling in Bangkok，讓評審真正感受到漫步異國的風情，榮獲比賽第四名。(醒吾科大提供)

為期2個月激烈競賽，讓評審委員大傷腦筋，花了近一個月時間從眾多優秀作品中選出10組進入決賽，並趕在四技二專統測前夕揭曉獲獎名單。榮獲第一名的苗栗高商楊芷寧(Ruby)與黃郁薰(Rita)興奮表示，選擇導覽雅典當作實作題目，是因雅典很漂亮且很神祕，除了希臘是奧林匹克運動會發源地，專為女神雅典娜（Athena）建造的帕德嫩神殿（Parthenon），悠久歷史文化深深吸引她們，未來一定要親身旅遊。

宜蘭高商潘玗昀、陳昱彣與林怡君利用超短劇的形式精彩演繹｢杜絕霸凌-No bullying｣，作品編製、導演、表演均優，個個都是明日之星，榮獲比賽第五名。(醒吾科大提供)

第二名由來自義大國際高中簡廷恩同學獲得，簡同學利用空拍機介紹太魯閣國家公園，展現高超的多媒體製作實力，清晰口說與精緻剪輯，讓評審耳目一新；第三名是來自金甌女中的林珮婕與華人儀同學，利用雙語解說將立體拉花精采過程呈現給大家，靈巧的雙手精準雕塑拿鐵奶泡，好看、好喝又好聽。

醒吾科技大學應英系張煜權主任(左起)、畢業學姊陳姿璇、陳冠穎、及錢清香老師，勉勵同學只要好好利用系上豐富的多國語言環境，百萬年薪不是夢。(醒吾科大提供)

除了苗栗高商同學榮獲第一名之外，第四名的賴星妤、徐愛媗與慕庭妤同學，同樣以雙語導覽Strolling in Bangkok來呈現作品，深入的解說與豐富圖片，讓評審真正感受到漫步異國的風情；第五名則由宜蘭高商潘玗昀、陳昱彣與林怡君利用超短劇形式精彩演繹｢杜絕霸凌-No bullying｣，團隊編導功力一流，演員自然率性的演出，個個都是明日之星。

主辦單位醒吾科大應英系主任張煜權教授表示，本次比賽主視覺元｢語｣宙，主要代表元宇宙世代青年所需面對跨越國際、跨越領域的挑戰，尤其這兩年COVID-19疫情嚴重，網路社群媒體早已經把世界各地青年串聯在一起，學習多國語言成為年輕人的生活日常，隨時學習不同語言能力將決定自己的心有多大，步伐有多遠。

醒吾科大觀餐學院應英系不斷更新英語學習環境、軟硬體教學設施，並禮聘蔡麗莉 (Natalia)博士及韓語老師張秀任等多名外師駐點雙語教學，營造友善國際化學習環境，朝教學目標培育「初階英語教學人才及觀光休閒服務業英語人才」邁進，核心課程著重英文聽說讀寫基礎能力培養，大四時可選擇至英語文教機構或觀光飯店全時實習，與產業界無縫接軌。

比賽期間醒吾科大也邀請兩位應英系優秀的畢業學姊陳姿璇與陳冠穎返校分享職場心得，兩人憑藉優秀外語能力，目前在外商公司及科技業服務，待遇十分優渥。兩人勉勵同學們，只要好好利用應英系上豐富的多國語言環境，文組生也能在台積電及微軟等高科技公司工作，百萬年薪不是夢。