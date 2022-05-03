羅東博愛醫院，每日上午8點至12點、下午2點至6點提供篩檢服務。（吳佩蓉攝）

縣內目前有礁溪杏和醫院、國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院和羅東聖母醫院提供社區篩檢站，請民眾多加利用。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今（3日）新增448名確診個案，近日確診人數攀升，因應篩檢量能需求增加，明日起礁溪杏和醫院加入社區篩檢站行列，宜蘭縣政府呼籲縣民若有感冒症狀請前往社區篩檢站篩檢；疫情部分，近兩日新增2例死亡個案，都是80多歲女性，採檢確診後病程快速惡化，急救無效，宣告死亡。

宜蘭縣政府表示，為了因應篩檢量能需求增加，礁溪杏和醫院明日起加入社區篩檢站行列，截至5月底為止，每週一至週五下午1點到5點提供篩檢服務；另外，國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院和羅東聖母醫院，每日上午8點至12點、下午2點至6點提供篩檢服務。

宜蘭縣衛生局表示，近2日新增2個死亡個案，都是80多歲女性，皆有慢性病史；其中1個案，是癌症病患末期，沒施打過疫苗，該病患因女兒確診匡列採撿，結果陽性；是否屬於確診死亡案例，經衛生局跟中央討論後，最後認定列入病例，今日特別提出說明。

而另1死亡案例，有糖尿病、心臟病等多種慢性病，也未施打過疫苗，住院期間，護理師因家人染疫，該病患則被匡列採撿，陽性確診後轉到專責病房治療，仍不幸過世；衛生局呼籲，長者在許可的狀況下，盡量施打疫苗，提高防疫保護力。

南澳鄉部分新增26名確診者，正在疫調中；另部分個案已完成疫調；學校方面，則新增學生數57人、教職員工7人；其中三星國中一下新增7人確診，感染源不明疫調中；部分班級停課新增宜蘭高中、羅東高工、國華國中、宜蘭國中、竹林國小、蘇澳國小等6校，受影響學校共127校，414位學生、30位教職員確診。