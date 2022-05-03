頭份市長羅雪珠、頭份警友會主任林庭耀、總幹事許銑倫贈送200劑快篩給頭份警分局。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠、頭份警友會主任林庭耀、總幹事許銑倫贈送200劑快篩給頭份警分局。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局自購1200劑快篩供第1線執勤官警使用。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情快速增加，苗栗縣警局也傳出多名官警員工確診，由於快篩極度缺乏，頭份市長羅雪珠、頭份警友會共同捐贈200劑快篩給頭份警分局，以協助警方度過快篩空窗期，為顧慮所屬官警在第1線執勤增加染疫風險，繼日前慈濟基金會捐助1500劑快篩給縣警局後，苗栗縣警局自力救濟購買1200劑快篩，務必保護第1線官警勤務安全。

苗栗縣警局表示，由於目前中央尚未配發警局公務使用快篩試劑，縣警局日前獲得慈濟基金會捐贈1500劑快篩試劑，因全數都以發放分局派出所基層官警使用，數量仍有不足，因此，縣警局透過管道自力救濟購買了1200劑，已全數轉發各分局、大隊供同仁使用，勉強因應勤務需求無虞。

縣警局指出，現況疫情發展嚴峻，快篩試劑需求倍增，縣警局長陳武康盡最大的努力，尋求資源，持續下訂增購1萬劑快篩試劑，提供全體官警後續使用不虞匱乏。

縣警局表示，目前全警局官警快篩試劑的使用，除依警政署的使用原則來運用，遇個別員警染疫的突發狀況，亦會彈性調度使用，充分照顧同仁的身體健康，及兼顧執勤的安全環境。

針對疫情持續延燒，為了減少警察同仁執勤時染疫風險，頭份市長羅雪珠、頭份警友會共同捐贈頭份分局200份快篩劑，適時補充分局外勤官警執勤所需，頭份市長羅雪珠與頭份警友會主任林庭輝率總幹事許銑倫、顧問鍾振池等人，2日上午前往頭份警分局致贈快篩劑，由分局長張明盛代表接受。

張明盛表示，疫情持續嚴竣，警察勤務繁忙接觸民眾機會頻繁，染疫風險相對較高，十分感謝羅雪珠市長及頭份警友會及時挹注資源，積極協助本分局防疫工作，受贈的200份快篩劑，將分配於各外勤單位使用，以守護第1線警察同仁安全，希望各界多給警察鼓舞士氣，警民團結一致做好防疫工作。