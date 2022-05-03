國內今(3)日新增2萬3102例本土病例，其中以新北市8278例最多，新北衛生局長陳潤秋表示，目前新北市以板橋、中和、新莊、三重四區的確診者較多，根據疾管署全國確診地圖，台北市、新北市、桃園市今年累計病例都已超過2萬，全台只剩澎湖縣及連江縣仍守住百例以內。

全國確診地圖曝光，台北、新北、桃園市今年累計病例都已超過2萬。(圖/疾管署)

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬3102例本土病例，個案分布以新北市8278例最多，新北衛生局長陳潤秋在疫情記者會中指出，目前新北市以板橋、中和、新莊、三重四區的確診者較多，以20至49歲的青壯年族群為主。

根據疾管署今天下午14：27最新公布的本土病例地理分布，目前全台共有6個縣市呈現深咖啡色(今年累計病例4788-54188例)，包括新北市54118例、台北市30550例、桃園市22858例、基隆市8237例、台中市6690例、高雄市5087例，其中台北、新北、桃園市今年累計病例都已超過2萬人。

次深褐色有花蓮縣3888例、宜蘭縣3140例、台南市2602例、新竹縣2026例、屏東縣1586例；橘色有彰化縣1459例、新竹市1187例、雲林縣1169例、苗栗縣793例、台東縣763例。

淡橙色的縣市有5南投縣504例、嘉義縣492例、嘉義市352例、金門縣101例、澎湖縣98例；淡黃色的為連江縣49例，目前全國只剩澎湖縣及連江縣累計確診仍守住百例以內，統計從今年1月1日累計至今，全台已有14萬7749人確診。