北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉3日在防控記者會上表示，有鑒於當前北京市疫情形勢，為防止外溢擴散，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，近期本市中高風險地區人員、有1例及以上感染者的街鄉鎮人員、封控區管控區和臨時管控區人員，以及北京「健康寶」出現「彈窗」（手機無法掃碼出入各公共場合與大眾交通）等4類人員嚴控出京。

而其他人員非必要不出京，確需出京的，須持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明和北京「健康寶」綠碼，而機場、火車站將加強查驗，對公路出京人員也將進行抽查。對於違反出京規定、造成疫情傳播的依法追究法律責任。

至於通勤人員方面，保持進出京政策一致，自5月5日起，首次進出京須持48小時內核酸檢測陰性證明，此後進出京持7日內核酸檢測陰性證明和北京「健康寶」綠碼，非綠碼人員嚴禁進出京，統一執行社區防控有關規定。

此外，關於節後進返京，也提醒大家進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明和北京「健康寶」綠碼；抵京前或抵京後12小時內，需通過「京心相助」小程式向所在社區（村）、單位、酒店等報告。在京單位要督促員工返工前48小時內加做1次核酸檢測。核酸檢測陰性證明。