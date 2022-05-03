大陸31個省份已先後公佈第一季經濟數據。其中兩大產煤大省山西和內蒙古名義增速都超過20％，主要是2021年以來大宗商品價格大幅上漲，產煤多的省份，GDP絕對值也隨之快速增長。

第一財經報導，從總量來看，第一季有2個省份GDP超過人民幣（下同）2兆元，分別是廣東和江蘇，其中廣東達到了28,499億元，逼近3兆元大關。江蘇也達到了27,859億元，位居第二。

粵蘇之後，共有9個省份第一季GDP處於1～2照之間，分別是山東、浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽和上海。這其中，第三經濟大省山東達到了19,927億元，接近2兆元大關。

報導指，2021年以來大宗商品價格大幅上漲，產煤多的省份，GDP絕對值也隨之快速增長。根據國家統計局數據，2021年，原煤產量最多的10個省份是山西、內蒙古、陝西、新疆、貴州、安徽、河南、山東、寧夏和黑龍江。這10個省份中，共有9個省份第一季名義增速達到或超過了10％。

這其中，山西和內蒙古是大陸第一大、第二大產煤大省，也是僅有兩個年產煤量超過10億噸的省份，這兩個省份的原煤產量佔全國的55％。第一季，這兩地的名義增速都超過20％，其中山西名義增速達到了23.5％，內蒙古達到了20.27％。